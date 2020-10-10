В ДТП на Мурманском шоссе пострадали пять человек

Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись на повороте к селу Посадников Остров.

Сегодня, 2 мая, в Киришском районе произошла страшная авария, в которой получили травмы 5 человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что в 11 часов утра на трассе "Кола" врезались друг в друга легковушка и грузовик Volvo. По имеющимся данным, пять человек серьезно зажало в первом автомобиле. Выясняется информация о состоянии пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что момент ДТП на Краснопутиловской попал на видео. На записи можно обратить внимание, как при развороте легковой автомобиль "Хендай" оказался на пути у внедорожника "Митцубиси", который на полной скорости врезался в переднюю часть машины.

Фото: pixabay