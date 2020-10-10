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В ДТП на Мурманском шоссе пострадали пять человек
Сегодня, 16:54
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kraratau27

В ДТП на Мурманском шоссе пострадали пять человек

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Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись на повороте к селу Посадников Остров.

Сегодня, 2 мая, в Киришском районе произошла страшная авария, в которой получили травмы 5 человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Известно, что в 11 часов утра на трассе "Кола" врезались друг в друга легковушка и грузовик Volvo. По имеющимся данным, пять человек серьезно зажало в первом автомобиле. Выясняется информация о состоянии пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что момент ДТП на Краснопутиловской попал на видео. На записи можно обратить внимание, как при развороте легковой автомобиль "Хендай" оказался на пути у внедорожника "Митцубиси", который на полной скорости врезался в переднюю часть машины. 

Фото: pixabay

Теги: аварии, дтп, ленобласть, мурманское шоссе
Категории: ДТП, Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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