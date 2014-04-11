На Московском шоссе в массовом ДТП погиб водитель Daewoo

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 сентября на Московском шоссе мужчина 1987 года рождения за рулем автомобиля Infiniti, двигаясь в крайней левой полосе, врезался в две машины Skoda Octavia и Daewoo Nexia с последующим наездом на водителя Daewoo. Последний стоял возле своей иномарки после ДТП.

В результате управлявший Daewoo 1982 года рождения скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: задержан водитель большегруза, сбивший двух пешеходов в Гатчинском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти