Сегодня, 17:04
На Московском шоссе в массовом ДТП погиб водитель Daewoo

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 9 сентября на Московском шоссе мужчина 1987 года рождения за рулем автомобиля Infiniti, двигаясь в крайней левой полосе, врезался в две машины Skoda Octavia и Daewoo Nexia с последующим наездом на водителя Daewoo. Последний стоял возле своей иномарки после ДТП. 

В результате управлявший Daewoo 1982 года рождения скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: задержан водитель большегруза, сбивший двух пешеходов в Гатчинском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: московское шоссе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

