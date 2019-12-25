Задержан водитель большегруза, сбивший двух пешеходов в Гатчинском районе

Пожилой мужчина скончался на месте ДТП.

Задержан водитель большегруза, сбивший двух пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия в Гатчинском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 42 км километре автодороги Р-23 "Санкт-Петербург – Псков" в Гатчинском районе 9 сентября в 16:16 31-летний водитель грузовика Hino не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые находились на обочине дороги около автомобиля Volkswagen Polo

В результате наезда 73-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 39-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ.

Также задержан предполагаемый виновник, который устроил смертельное ДТП в Касимово.

Фото: Piter.tv