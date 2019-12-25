Задержан предполагаемый виновник, который устроил смертельное ДТП в Касимово

Автомобиль насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку.

Задержан предполагаемый виновник смертельного наезда на пенсионерку в деревне Касимово. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 8 сентября поступило сообщение об обнаружении у дома 3 по Цветочной улице в деревне Касимово трупа женщины. Полицейскими было установлено, что 77-летнюю пенсионерку сбил автомобиль, водитель которого скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

У дома 132 по Приозерскому шоссе в деревне Вартемяги 9 сентября полицейскими был обнаружен автомобиль Chery Tiggo (T11), на котором, предположительно, и было совершено смертельное ДТП.

Собственником иномарки является 37-летний житель Новгородской области. Он был задержан в той же деревне и доставлен в отдел полиции. За его плечами несколько судимостей, в том числе – покушение на убийство.

Фото: Piter.tv