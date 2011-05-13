Водитель Lada сбил мужчину на перекрестке Московского и 4-й Красноармейской

В больницу доставили 48-летнего местного жителя.

Росгвардейцы передали сотрудникам ДПС водителя автомобиля Lada, который сбил мужчину в Адмиралтейском районе. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 27 апреля на пешеходном переходе около перекрестка Московского проспекта и 4-й Красноармейской улицы. В больницу доставили 48-летнего местного жителя.

Работники вневедомственной охраны обеспечили оцепление и охрану места ДТП, а также вызвали карету скорой помощи для пешехода. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что второклассник на роликах получил перелом ноги в ДТП на улице Дыбенко. На него наехала неизвестная машина, водителя разыскивают.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти