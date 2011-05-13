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Водитель Lada сбил мужчину на перекрестке Московского и 4-й Красноармейской
Сегодня, 14:22
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Водитель Lada сбил мужчину на перекрестке Московского и 4-й Красноармейской

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В больницу доставили 48-летнего местного жителя.

Росгвардейцы передали сотрудникам ДПС водителя автомобиля Lada, который сбил мужчину в Адмиралтейском районе. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.  

Авария произошла вечером 27 апреля на пешеходном переходе около перекрестка Московского проспекта и 4-й Красноармейской улицы. В больницу доставили 48-летнего местного жителя. 

Работники вневедомственной охраны обеспечили оцепление и охрану места ДТП, а также вызвали карету скорой помощи для пешехода. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что второклассник на роликах получил перелом ноги в ДТП на улице Дыбенко. На него наехала неизвестная машина, водителя разыскивают. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: адмиралтейский район, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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