Юноша на моноколесе столкнулся с машиной на Ленинском проспекте

Местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием молодого человека на моноколесе. Пострадавший находится в реанимации, пишет "Фонтанка".

Вечером 2 апреля 18-летний юноша, передвигаясь на средстве индивидуальной мобильности, возле дома 88 столкнулся с машиной. Местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой травмой грудной клетки и живота, переломом нескольких ребер, разрывом селезенки и почки, закрытым переломом правой плечевой и локтевой костей и травматическим шоком.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что из-за столкновения иномарок на Институтском проспекте пострадали две кадетки. На тротуар вылетел автомобиль Volkswagen Touareg.

Фото: Piter.TV