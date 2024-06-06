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Из-за столкновения иномарок на Институтском проспекте пострадали две кадетки
Сегодня, 8:58
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Из-за столкновения иномарок на Институтском проспекте пострадали две кадетки

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Девушек госпитализировали с травмами, после чего отпустили домой.

После столкновения двух иномарок в Петербурге пострадали несовершеннолетние кадетки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 2 апреля около дома 9 по Институтскому проспекту 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехал на запрещающий сигнал светофора. В него врезалась машина DFM 53-летнего мужчины, он двигался на "зеленый". В результате "немец" сбил двух учащихся Кадетского корпуса СК РФ, стоявших на тротуаре, им по 15 и 17 лет. 

Девушек госпитализировали с травмами, позже отпустили домой. Еще пострадала 46-летняя пассажирка "китайца". Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Индустриальном проспекте 12-летняя девочка попала под колеса Chery Tiggo. Ее доставили в больницу в состоянии средней  степени тяжести. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, институтский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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