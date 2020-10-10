На перекрестке Космонавтов-Орджоникидзе произошло два похожих ДТП за полдня

В обоих случаях в поворачивающую на перекрестке машину врезалась едущая по прямой.

На перекрёстке Проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе за 12 часов произошло сразу два похожих ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры обеих аварий.

Сначала около 10 вечера в пятницу, 9 октября, на пересечении улиц столкнулись "Шевроле" и "Шкода". Одна из машин влетела во вторую, когда та поворачивала на светофоре налево. Первая иномарка не рассчитала скорость или попросту не пропустила вторую, из-за чего последнюю вынесло к опорам дорожных знаков. Машина при этом дымилась.

Второй случай произошел примерно в 9 утра в субботу, 10 октября. По аналогичному "сценарию" на перекрестке столкнулись поворачивающая белая машина и влетевшая в нее черная.

В обоих случаях ничего неизвестно о состоянии водителей

Ранее мы писали, что в ДТП на внешнем кольце КАД пострадал один человек.

Видео: Piter.TV