Молодой петербуржец устроил ДТП на машине матери

В результате пострадал несовершеннолетний пассажир.

На молодого водителя, который совершил ДТП на автомобиле матери, составлены административные протоколы. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла рано утром 31 августа на проспекте Косыгина.

Предварительно, 18-летний местный житель, управляя машиной Nissan Almera, наехал на бордюрный камень, опору ЛЭП и металлические ограждения. В результате парень и его 13-летний пассажир были госпитализированы в больницу, а 15-летнего подростка отпустили домой после оказания медицинской помощи.

На водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV