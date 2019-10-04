Каршеринг вынесло на обочину из-за высаженных перед светофором пассажиров маршрутки

ДТП произошло на улице Кораблестроителей.

На улице Кораблестроителей, возле первого корпуса дома №46, случилась авария с маршруткой и каршерингом.

Мобильный корреспондент Piter.tv успел увидеть, что причиной ДТП стала маршрутка: водитель скорого автобуса высаживал пассажиров в неположенном месте перед светофором, не включив указатели поворота или аварийный сигнал. Из-за внезапной выгрузки пассажиров водитель каршеринга не успел затормозить и врезался в маршрутку. После этого легковушку вынесло на обочину.

На место уже прибыла пожарная, медицинская и полицейская службы. По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших пока не сообщалось.

Ранее мы писали о серьезном ДТП с погибшими в Тосненском районе.

Фото, видео: Piter.tv