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В Тосненском районе произошло серьезное ДТП
Сегодня, 11:29
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В Тосненском районе произошло серьезное ДТП

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В результате водитель и пассажир, находившийся с ним в момент ДТП, погибли на месте.

В Тосненском районе на 85 км а/д "Оредеж – Луга" произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, за рулём Audi A-3 был 22-летний парень. Водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. В результате водитель и пассажир, находившийся с ним в момент ДТП, погибли на месте. Пассажиром был парень 2001 года рождения.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: twitter.com

Теги: дтп, новости ло, тосненский район, тосно
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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