В Ленобласти в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе пострадали женщина с ребёнком

На Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковой машины. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.
По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем. Пострадали женщина с ребёнком.
На месте ДТП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Гатчинского городского прокурора.
Ранее два человека погибли в ДТП на трассе "Сортавала" в Ленобласти.
Фото: прокуратура Ленинградской области
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