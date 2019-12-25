В Ленобласти в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе пострадали женщина с ребёнком

По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем.

На Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковой машины. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.

По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем. Пострадали женщина с ребёнком.

На месте ДТП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Гатчинского городского прокурора.

Ранее два человека погибли в ДТП на трассе "Сортавала" в Ленобласти.

Фото: прокуратура Ленинградской области