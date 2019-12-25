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В Ленобласти в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе пострадали женщина с ребёнком
Сегодня, 16:39
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В Ленобласти в ДТП с грузовиком на Киевском шоссе пострадали женщина с ребёнком

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По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем.

На Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузового автомобиля  и легковой машины. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области. 

По предварительной информации, водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем. Пострадали женщина с ребёнком.

На месте ДТП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Гатчинского городского прокурора.

Ранее два человека погибли в ДТП на трассе "Сортавала" в Ленобласти.

Фото: прокуратура Ленинградской области

Теги: киевское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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