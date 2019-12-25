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С 20 июня ограничивается движение в связи с прокладкой инженерных сетей по Киевскому шоссе
Сегодня, 12:42
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С 20 июня ограничивается движение в связи с прокладкой инженерных сетей по Киевскому шоссе

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Движение будет ограничено до 7 июля 2024 года.

В Красносельском районе ограничивается движение по Киевскому шоссе. Речь идет об участке от Рехколовского шоссе до Красносельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Движение будет ограничено с 20 июня 2024 года по 7 июля 2024 года. Здесь в это время специалисты будут заниматься   прокладкой инженерных сетей.

ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 июня закрывается движение в Колпинском и Кронштадтском районах.

Фото: Pxhere

 

Теги: гати, киевское шоссе, пушкин, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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