С 20 июня ограничивается движение в связи с прокладкой инженерных сетей по Киевскому шоссе

Движение будет ограничено до 7 июля 2024 года.

В Красносельском районе ограничивается движение по Киевскому шоссе. Речь идет об участке от Рехколовского шоссе до Красносельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение будет ограничено с 20 июня 2024 года по 7 июля 2024 года. Здесь в это время специалисты будут заниматься прокладкой инженерных сетей.

ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 июня закрывается движение в Колпинском и Кронштадтском районах.

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