С 20 июня ограничивается движение в связи с прокладкой инженерных сетей по Киевскому шоссе

В Красносельском районе ограничивается движение по Киевскому шоссе. Речь идет об участке от Рехколовского шоссе до Красносельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Движение будет ограничено с 20 июня 2024 года по 7 июля 2024 года. Здесь в это время специалисты будут заниматься прокладкой инженерных сетей.
ГАТИ рекомендует водителям планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 13 июня закрывается движение в Колпинском и Кронштадтском районах.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все