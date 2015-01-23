В Ленобласти на трассе А-121 в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia

По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia неправильно выбрал скорость движения и выехал на встречную полосу.

Приозерской городской прокуратурой организована проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего на автодороге А-121 "Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Около 2 часов 40 минут 31 октября на автодороге А-121, произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Nexia и автомобиля Scania. По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia неправильно выбрал скорость движения и выехал на встречную полосу.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia скончались на месте. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Тосно произошло лобовое столкновение автомобилей.

Фото: Прокуратура Ленинградской области