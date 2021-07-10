На Маршала Казакова водитель каршеринга влетел в автомобиль и по-тихому сбежал

В Красносельском районе водитель каршеринга попал в автомобильную аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 10 июля.
Столкновение двух легковушек произошло у дома № 78 по улице Маршала Казакова. Как отмечают свидетели события, водитель арендованной иномарки вышел из салона и молча покинул поврежденную машину.
В результате ДТП у каршеринга повредилась боковая сторона. Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что за сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 402 ДТП. Пострадало 12 человек.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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