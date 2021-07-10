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На Маршала Казакова водитель каршеринга влетел в автомобиль и по-тихому сбежал

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У арендованной машины повредилась правая сторона, но мужчина не захотел участвовать в разбирательствах и спокойно ушел.

В Красносельском районе водитель каршеринга попал в автомобильную аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 10 июля.

Столкновение двух легковушек произошло у дома № 78 по улице Маршала Казакова. Как отмечают свидетели события, водитель арендованной иномарки вышел из салона и молча покинул поврежденную машину. 

В результате ДТП у каршеринга повредилась боковая сторона. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 402 ДТП. Пострадало 12 человек. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

Теги: авария, авария улица маршала казакова, водитель сбежал, каршеринг
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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Чернов Виктор
Сегодня 10:35

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