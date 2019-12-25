За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 402 ДТП

Выявлено 1726 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1718 водителей транспорта и 208 пешеходов.

За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 402 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошла 321 авария, в которой пострадали 12 человек, ранены – 12 человек, один из них – ребенок, в результате ДТП никто не погиб. В области произошла 81 авария, в которой пострадали три человека, ранены – три человека и еще трое петербуржцев погибло в результате ДТП.

Ранее на видео попал момент столкновения машины с лосем на Мурманском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; Piter.tv