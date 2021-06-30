Грузовик рассыпал кирпичи на КАД у развязки с Колтушским шоссе

Две полосы для движения оказались заблокированы.

Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на востоке КАД. Кирпичи, которые были в машине, рассыпались по проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел около 11:45 30-го июня на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Колтушским шоссе. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП помехи для движения были созданы для автомобилистов на встречке.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что в настоящее время на месте ДТП частично заняты третья и четвертая полосы внешнего и внутреннего кольца КАД. На место выехали специалисты. На участке растянулась пробка.

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