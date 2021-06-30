Каршеринг вылетел на трамвайные пути на проспекте Луначарского

За рулем, по предварительной информации, находилась девушка.

Утром 30 июня автомобиль каршеринга вылетел на трамвайные пути на проспекте Луначарского, у пересечения с проспектом Культуры. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, автомобиль при повороте снес ограждение и выехал на пути к двигающемуся навстречу трамваю. За рулем, по предварительной информации, находилась девушка.

При этом, в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" сообщили, что задержки из-за ДТП не было.

Накануне в Пушкине произошло смертельное ДТП с маршруткой.

Видео: Piter.TV