Полиция проводит проверку по факту ДТП на КАД в районе Новоселья

Полиция Ломоносовского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП на КАД. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
На 87 км внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе 30 октября в 13:15 водитель (на вид 50 лет), управляя автомобилем Jac (самосвал), столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автокраном "КАМАЗ" под управлением 73-летнего водителя. После этого автокран наехал на ограждение слева и опрокинулся на встречную полосу.
В результате ДТП водитель самосвала погиб на месте происшествия.
Фото и видео: МВД
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