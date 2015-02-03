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Полиция проводит проверку по факту ДТП на КАД в районе Новоселья

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В результате ДТП водитель самосвала (на вид 50 лет) погиб на месте происшествия.

Полиция Ломоносовского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП на КАД. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти. 

На 87 км внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе 30 октября в 13:15 водитель (на вид 50 лет), управляя автомобилем Jac (самосвал), столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автокраном "КАМАЗ" под управлением 73-летнего водителя. После этого автокран наехал на ограждение слева и опрокинулся на встречную полосу. 

В результате ДТП водитель самосвала погиб на месте происшествия.

Фото и видео: МВД

Теги: кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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