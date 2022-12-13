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На Искровском столкнулись большегруз и микроавтобус
Сегодня, 18:15
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На Искровском столкнулись большегруз и микроавтобус

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Спасатели вытаскивали из сжатой машины водителя.

Сегодня, 11 февраля, в Невском районе произошло серьезное ДТП. На Искровском проспекте дорогу не поделили микроавтобус и большегруз. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Автомобили столкнулись  лоб в лоб. От удара каршеринг, припаркованный около места аварии, улетел на газон. 

Из-за ДТП движение по проспекту в обе стороны заблокировано, рассказали свидетели случившегося. Сейчас сотрудники МЧС достают водителя из микроавтобуса. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. 

Добавим, что большегруз не повредился, а вот вторая машина потеряла переднюю часть кузова.

Ранее на Piter.tv: в  ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прокомментировали ДТП с 14 машинами на КАД.

Фото: ВКонтакте / ТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: авария, большегруз и микроавтобус, искровский проспект, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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