На Искровском столкнулись большегруз и микроавтобус

Спасатели вытаскивали из сжатой машины водителя.

Сегодня, 11 февраля, в Невском районе произошло серьезное ДТП. На Искровском проспекте дорогу не поделили микроавтобус и большегруз. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Автомобили столкнулись лоб в лоб. От удара каршеринг, припаркованный около места аварии, улетел на газон.

Из-за ДТП движение по проспекту в обе стороны заблокировано, рассказали свидетели случившегося. Сейчас сотрудники МЧС достают водителя из микроавтобуса. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Добавим, что большегруз не повредился, а вот вторая машина потеряла переднюю часть кузова.

Ранее на Piter.tv: в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прокомментировали ДТП с 14 машинами на КАД.

Фото: ВКонтакте / ТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб