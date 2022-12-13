В  ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прокомментировали ДТП с 14 машинами на КАД

В результате случившегося возникла пробка длиною три километра.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" прокомментировали информацию о массовой аварии на КАД с участием 30 машин. В пресс-службе дорожного предприятия рассказали "Невским Новостям", что в ДТП попало меньшее количество автомобилей, чем пишут очевидцы в соцсетях.

Известно, что на 54-м километре КАД столкнулись 14 машин. Авария произошла в 13:50 в субботу, 11 февраля. В результате случившегося возникла пробка длиною три километра. Также через 200 метров произошли еще два ДТП с участием четырех иномарок.

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Фото: Piter.tv