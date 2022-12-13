В Купчино автобус врезался в киоск

Авария произошла на Балканской площади.

В Купчино автобус влетел в киоск. Инцидент произошел на Балканской площади. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На Балканской площади автобус-длинномер , вместо того,чтобы повернуть с Гашека налево, поехал прямо и выехал на тротуар в сторону метро около "Ленты" и врезался в киоск. Очевидец

Подробности случившегося уточняюсь. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее на Piter.tv: на Свердловской набережной горел автомобиль BMW.

Фото: Piter.tv