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В Купчино автобус врезался в киоск
Сегодня, 15:19
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В Купчино автобус врезался в киоск

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Авария произошла на Балканской площади.

В Купчино автобус влетел в киоск. Инцидент произошел на Балканской площади. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На Балканской площади автобус-длинномер , вместо того,чтобы повернуть с Гашека налево, поехал прямо и выехал на тротуар в сторону метро около "Ленты" и врезался в киоск.

Очевидец

Подробности случившегося уточняюсь. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее на Piter.tv: на Свердловской набережной горел автомобиль BMW.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, балканская площадь, купчино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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