На Свердловской набережной горел автомобиль BMW

В Калининском районе сегодня, 11 февраля, произошел пожар. На Свердловской набережной около дома № 14, корпус 2, горел автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:36. У машины выгорел моторный отсек.
Бороться с огнем отправились 5 спасателей и одна спецмашина. Они справились за 8 минут.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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