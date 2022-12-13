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На Свердловской набережной горел автомобиль BMW
Сегодня, 15:12
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На Свердловской набережной горел автомобиль BMW

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Бороться с огнем отправились 5 спасателей и одна спецмашина.

В Калининском районе сегодня, 11 февраля, произошел пожар. На Свердловской набережной  около дома № 14, корпус 2, горел автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:36. У машины выгорел моторный отсек.

Бороться с огнем отправились 5 спасателей и одна спецмашина. Они справились за 8 минут. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается. 

Ранее на Piter.tv: на КАД столкнулись 14 машин.

Фото: Piter.tv

Теги: горела машина bmw, мчс, пожарные, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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