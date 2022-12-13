На Свердловской набережной горел автомобиль BMW

Бороться с огнем отправились 5 спасателей и одна спецмашина.

В Калининском районе сегодня, 11 февраля, произошел пожар. На Свердловской набережной около дома № 14, корпус 2, горел автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:36. У машины выгорел моторный отсек.

Бороться с огнем отправились 5 спасателей и одна спецмашина. Они справились за 8 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.

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Фото: Piter.tv