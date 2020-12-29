В ДТП на Индустриальном погиб 37-летний водитель

Автомобиль Audi врезался в столб.

В Красногвардейском районе Петербурга 20 января произошла смертельная авария. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около 11:00 на Индустриальном проспекте при движении к Шафировскому проспекту. Автомобиль Audi врезался в столб, находившийся за рулём иномарки 37-летний мужчина погиб на месте.

В аварии другие автомобили не пострадали. По предварительной информации, водителя занесло. Во время столкновения автомобиль перебил провода освещения "Ленэнерго". Другие подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Из-за крупного ДТП под Тихвином образовался затор протяженностью около 5 км.

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