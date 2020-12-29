Из-за крупного ДТП под Тихвином образовался затор протяженностью около 5 км

На трассе столкнулись четыре автомобиля.

Утром 20 января в Тихвинском районе Ленобласти произошла крупная авария, в результате которой столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

ДТП произошло около 11 часов на 463-м километре федеральной трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола". Автомобили получили механические повреждения, пострадавших в аварии нет.

Однако ДТП осложнило движение. На участке трассы протяженностью около 5 километров образовался затор. Объезд пробки возможен по улично-дорожной сети деревни Чемихино. На месте происшествия работает спецтехника для эвакуации поврежденных авто.

Ранее мы писали, что микроавтобус скатился в канаву на Приморском шоссе. Водитель погиб.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"