Микроавтобус скатился в канаву на Приморском шоссе. Водитель погиб

Мужчину вытащили из машины автомобилисты-очевидцы, но тот уже был мертв.

В первом часу ночи в среду, 20 января, у дома №47 по Приморскому шоссе произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Как выяснилось, в 500 метрах от автомобильной заправки, что в направлении поселка Лисий Нос, очевидцы увидели покореженный микроавтобус в канаве, после чего незамедлительно вызвали ГИБДД и скорую помощь. Автомобилисты вытащили из автомобиля водителя, но у того уже не прощупывался пульс. Прибывшие на место медики только констатировали смерть 37-летнего мужчины.

Причины ДТП пока не установлены.

Ранее в результате аварии два седана вылетели с дороги в сквер перед Соломахинским проездом.

Фото: Piter.TV