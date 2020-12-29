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В результате аварии два седана вылетели с дороги в сквер перед Соломахинским проездом

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Кто именно виноват в столкновении, пока неизвестно.

Вечером во вторник, 19 января, в результате ДТП два седана вылетели с Ленинского проспекта в сквер, рассказали горожане в соцсетях. 

Потребовалась ли медицинская помощь участникам аварии, не уточняется. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, установить виновника ДТП не представляется возможным из-за плохой камеры видеонаблюдения. 

Ранее мы писали, что ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны.

Фото: "Мегаполис"

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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