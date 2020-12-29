В результате аварии два седана вылетели с дороги в сквер перед Соломахинским проездом

Кто именно виноват в столкновении, пока неизвестно.

Вечером во вторник, 19 января, в результате ДТП два седана вылетели с Ленинского проспекта в сквер, рассказали горожане в соцсетях.

Потребовалась ли медицинская помощь участникам аварии, не уточняется. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, установить виновника ДТП не представляется возможным из-за плохой камеры видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны.

Фото: "Мегаполис"

Видео: Piter.TV