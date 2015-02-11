В ДТП на Энгельса погибла девушка

Сегодня, 5 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
На перекрестке проспектов Луначарского и Энгельса столкнулись "Жигули" и KIA Soul. В результате случившегося отечественная легковушка серьезно повредилась, у нее смялся передний бампер. От удара иномарка лишилась капота и получила вмятины.
В результате аварии погибла водитель "Жигулей". Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова подросток угодил под машину.
Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
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