На пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова подросток угодил под машину

Мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

В субботу, 4 декабря, школьник попал под машину в Приморском районе Петербурга. Учащегося десятого класса госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова около 15:40 дня. За рулем находился 60-летний мужчина. Он сбил мальчика на "зебре".

Школьник попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Подробности уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящего дома на Смоленской набережной вынесли находившегося без сознания человека.

Фото: Piter.tv