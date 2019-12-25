  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова подросток угодил под машину
Сегодня, 12:30
83
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова подросток угодил под машину

0 0

Мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

В субботу, 4 декабря, школьник попал под машину в Приморском районе Петербурга. Учащегося десятого класса госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова около 15:40 дня. За рулем находился 60-летний мужчина. Он сбил мальчика на "зебре".

Школьник попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Подробности уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из горящего дома на Смоленской набережной вынесли находившегося без сознания человека.

Фото: Piter.tv

 

Теги: аллея котельникова, дтп с подростком, мальчик попал под машину, проспект королева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии