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Видео: две иномарки не поделили перекресток на бульваре Красных Зорь

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Авария произошла рядом с пешеходным переходом.

Утром 14-го сентября на бульваре Красных Зорь столкнулись две иномарки. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что один автомобилист ехал прямо, а другой хотел повернуть с перекрестка налево. Оба двигались на невысокой скорости. В результате столкновения у иномарок пострадали передние бамперы. Информация о пострадавших не поступала. 

По данным сервиса "Яндекс. Карты", никаких заторов на бульваре не наблюдается. Скорее всего, машины уже убрали с перекрестка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Академика Лебедева рухнули строительные леса. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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