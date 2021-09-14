Видео: две иномарки не поделили перекресток на бульваре Красных Зорь

Авария произошла рядом с пешеходным переходом.

Утром 14-го сентября на бульваре Красных Зорь столкнулись две иномарки. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что один автомобилист ехал прямо, а другой хотел повернуть с перекрестка налево. Оба двигались на невысокой скорости. В результате столкновения у иномарок пострадали передние бамперы. Информация о пострадавших не поступала.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", никаких заторов на бульваре не наблюдается. Скорее всего, машины уже убрали с перекрестка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Академика Лебедева рухнули строительные леса.

Видео: Piter.TV