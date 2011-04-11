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Из-за пьяного водителя в ДТП на Бухарестской пострадали три человека
Сегодня, 14:15
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Из-за пьяного водителя в ДТП на Бухарестской пострадали три человека

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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Купчино пьяный водитель устроил ДТП. Сегодня утром, 28 августа, 36-летний водитель  за  рулем "Форд Фиеста", двигаясь по Бухарестской улице  к улице Салова, врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП водитель автомобиля попал в больницу. Он находится  в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры иномарки тоже оказались на больничной койке. Мужчины находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, установили, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Кировске водитель врезался в дерево.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: авария, бухарестская улица, дтп в купчино, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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