Из-за пьяного водителя в ДТП на Бухарестской пострадали три человека

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Купчино пьяный водитель устроил ДТП. Сегодня утром, 28 августа, 36-летний водитель за рулем "Форд Фиеста", двигаясь по Бухарестской улице к улице Салова, врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП водитель автомобиля попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры иномарки тоже оказались на больничной койке. Мужчины находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, установили, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Кировске водитель врезался в дерево.

Фото: Telegram / Петербургская полиция