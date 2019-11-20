Видео: резкое торможение авто в Приморском районе привело к "грязному" ДТП

Обошлось без пострадавших.

В Приморском районе грузовик облил серой жидкостью легковой автомобиль, который ехал впереди. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел у светофора перед перекрестком Богатырского проспекта и Планерной улицы. Водитель "КАМАЗ" был вынужден резко остановиться, из-за чего содержимое кузова вылилось на "Хендай". Предполагается, что легковушка резко затормозила на светофоре. Машина оказалась вся в грязи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пострадал после аварии с автобусом на Лахтинском проспекте.

Видео: Piter.TV