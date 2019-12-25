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Мужчина пострадал после аварии с автобусом на Лахтинском проспекте
Сегодня, 11:48
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nadezhda_sib

Мужчина пострадал после аварии с автобусом на Лахтинском проспекте

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Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Легковой автомобиль врезался в дерево после столкновения с автобусом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 17-го июня около 9:40 у дома №104 по Лахтинскому проспекту. Там столкнулись "Фольксваген" и автобус "ПАЗ", после чего легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя машины госпитализировали в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали.

По данному факту проводится проверка. 

Ранее мотоциклист покалечился в ДТП с "ГАЗелью" на Непокоренных. 

Фото носит иллюстративный характер. 

 

Теги: автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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