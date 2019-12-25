Мужчина пострадал после аварии с автобусом на Лахтинском проспекте

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Легковой автомобиль врезался в дерево после столкновения с автобусом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 17-го июня около 9:40 у дома №104 по Лахтинскому проспекту. Там столкнулись "Фольксваген" и автобус "ПАЗ", после чего легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя машины госпитализировали в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мотоциклист покалечился в ДТП с "ГАЗелью" на Непокоренных.

Фото носит иллюстративный характер.