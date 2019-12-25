Мотоциклист покалечился в ДТП с "ГАЗелью" на Непокоренных

Байкер получил тяжелые травмы.

Около восьми утра в среду, 17 июня, на проспекте Непокоренных произошло жесткое ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу, у дома №63А столкнулись "ГАЗель" и мотоцикл.

Предварительно, 63-летний водитель фургона не пропустил при развороте 47-летнего байкера, из-за чего транспортные средства ударились. В результате ДТП мотоциклист получил тяжкие травмы. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП на Чкаловском проспекте пострадал пятилетний ребенок.

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