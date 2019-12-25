  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на Чкаловском проспекте пострадал пятилетний ребенок
Сегодня, 20:23
130
smirenny

В ДТП на Чкаловском проспекте пострадал пятилетний ребенок

0 0

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 16 июня около 19:05 на  Чкаловском проспекте у дома 50 произошло ДТП. 

Сообщается, что 22-летний водитель на "Рендж Ровере" сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. Также в УГИБДД отметили, что ребенок находился в сопровождении взрослого, однако пострадал ли сопровождающий, неизвестно. 

Ранее мы писали, что смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии