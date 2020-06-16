Смертельное ДТП с мотоциклистом на Фонтанке попало на видео

Погибшему было 47-48 лет.

Мотоциклист врезался в ограждение, после чего вылетел из транспортного средства, сбил пешехода и пролетел еще метров 15. Видео с камер видеонаблюдения попали в распоряжение Piter.TV.

Напомним, ДТП произошло на набережной реки Фонтанки у дома №134 днем 16-го июня. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате аварии мотоциклист скончался на месте, пешехода госпитализировали.

Ранее смертельная авария с мотоциклистом произошла на Челябинской улице.

Видео: Piter.TV