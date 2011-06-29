В Ленобласти водитель мопеда врезался в автомобиль на встречке

В Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП с автомобилем и мопедом. Водитель и пассажир мопеда попали в больницу тяжелом состоянии.

Утром в пятницу, 14 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на 108 км автодороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" произошло ДТП с участием иномарки и мопеда, на котором были молодые люди 2005 и 2004 годов рождения.

Как стало известно Piter.TV, водитель мопеда и его пассажир без шлема и экипировки ехали по дороге, как вдруг водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

По итогу пассажир и водитель мопеда получили травмы и переломы. Оба были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

За 2022-2023 года водитель мопеда привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения без последствий) и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без страховки).

Водитель автомобиля за 2022-2023 года к административной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом лишенным или не имеющим водительских прав).

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Фото: Piter.TV