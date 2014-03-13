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В Лодейном Поле произошло ДТП с участием двух мужчин без водительских прав
Сегодня, 11:48
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В Лодейном Поле произошло ДТП с участием двух мужчин без водительских прав

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Молодые люди выпили и сели на один мопед. Один из гонщиков погиб, второй попал в больницу.

В пятницу,  9 июля, катания на мопеде в состоянии алкогольного опьянения для двух местных жителей закончились трагично. Водитель погиб на месте, его приятеля госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что около 10 вечера 32-летний выпивший мужчина катался на мопеде. Как уточнила его жена, водительское удостоверение смельчак не имел. Вместе с ним на заднем сидении находился друг, который хотя бы надел мотошлем. Водитель ехал на большой скорости, не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. Он погиб на месте аварии. Товарищ скончавшегося получил травмы и попал в больницу.

Мужчина садился за руль не впервые. Несколько раз сотрудники ДПС останавливали его на дороге и проверяли наличие водительского удостоверения. Но документы автолюбитель не смог получить.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дедушка на Lada насмерть сбил велосипедиста на Мшинской.

Фото: pixabay

Теги: водители без прав, дтп на мопеде, ленобласть, лодейное поле
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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