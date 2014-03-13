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Дедушка на Lada насмерть сбил велосипедиста на Мшинской
Сегодня, 11:51
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Дедушка на Lada насмерть сбил велосипедиста на Мшинской

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Пенсионер ехал за внучкой и не заметил мужчину на двухколесном транспорте.

В Ленобласти под Лугой произошло страшное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 10 июля.

Днем 9 июля в полицейский участок поступила информация об аварии на дороге в поселке Мшинская. Выяснилось, что 66-летний петербуржец на автомобиле Lada наехал на велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался. Известно, что пенсионер ехал на дачу за своей внучкой и не заметил человека на двухколесном транспорте. 

Полицейские установили, что в крови дедушки алкоголя не было. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства страшной аварии. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге на ЗСД сбили велосипедиста. В результате аварии у автомобиля помят капот и разбито лобовое стекло. Пострадавший попал в больницу.

Фото: Pexels (Andrea Piacquadio)

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Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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