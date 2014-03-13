Дедушка на Lada насмерть сбил велосипедиста на Мшинской

Пенсионер ехал за внучкой и не заметил мужчину на двухколесном транспорте.

В Ленобласти под Лугой произошло страшное ДТП, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 10 июля.

Днем 9 июля в полицейский участок поступила информация об аварии на дороге в поселке Мшинская. Выяснилось, что 66-летний петербуржец на автомобиле Lada наехал на велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался. Известно, что пенсионер ехал на дачу за своей внучкой и не заметил человека на двухколесном транспорте.

Полицейские установили, что в крови дедушки алкоголя не было. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства страшной аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге на ЗСД сбили велосипедиста. В результате аварии у автомобиля помят капот и разбито лобовое стекло. Пострадавший попал в больницу.

Фото: Pexels (Andrea Piacquadio)