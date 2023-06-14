В аварии между деревнями Елизаветинка и Медный Завод пострадали 3 человека

На участке столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся и слетел с дороги в кювет.

Вечером 17 ноября во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали в ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Авария произошла на шоссе между деревнями Елизаветинка и Медный Завод вечером 17 ноября. На участке столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся и слетел с дороги в кювет.

На место аварии были направлены две бригады скорой помощи. В ДТП пострадали три человека, всем оказана необходимая помощь. Пострадавшие благополучно были госпитализированы.

Ранее на Васильевском острове пьяный оперативник снес шлагбаум на служебной машине.

Фото: ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"