В смертельной аварии под Липецком погибли три человека

Причиной аварии стало лобовое столкновение двух автомобилей.

Накануне, 27 марта, на трассе в Липецкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. В результате происшествия три человека погибли, двое получили травмы.

Сообщается, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ГИБДД. Служебная машина получила повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

По предварительной версии, причиной аварии стало лобовое столкновение двух автомобилей марки Kia Rio, где водитель одного из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения. К настоящему моменту известно о трех погибших и двух пострадавших, находившихся в транспортных средствах. пресс-служба УМВД России по Липецкой области

Чтобы вытащить пострадавших из машин, спасателям пришлось применять специальную технику.

Ранее в Египте при столкновении поездов в Египте погибли 32 человека.

Видео: ВК / ЧП48