Около деревни Кисельня столкнулись легковушка и грузовик

Спасатели деблокировали из автомобилей пострадавших и передали их медикам.

Сегодня, 15 февраля, на трассе "Кола" около деревни Кисельня Волховского района в лобовом ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Дорогу не поделили грузовик MAN и легковушка Lada. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля оказались зажаты в салоне.

В это время рядом проезжали сотрудники ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" и спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Они возвращались с учений. Спасатели вступили в контакт с пострадавшими в ожидании коллег из поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга с необходимым для извлечения мужчины и женщины оборудованием. Пострадавших вытащили из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге велокурьер, нарушивший ПДД, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО