Иномарка вылетела на тротуар Невского проспекта и снесла ограждение

Автомобиль задел одну из прохожих.

Вечером четверга, 14 июля, на Невском проспекте случилось ДТП. Водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и вылетел на тротуар, повредив чугунное ограждение центральной улицы Петербурга. Об этом сообщается в социальных сетях.

Как утверждают очевидцы, всего было снесено 3 столба.

Кроме того, по пути иномарка задела прохожую. Помощь медиков женщине не потребовалась.

Ранее мы сообщили о том, что на Римского-Корсакова Lada Granta сбила 9-летнего мальчика.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Вероника Колдина)