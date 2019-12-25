Иномарка вылетела на тротуар Невского проспекта и снесла ограждение

Вечером четверга, 14 июля, на Невском проспекте случилось ДТП. Водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и вылетел на тротуар, повредив чугунное ограждение центральной улицы Петербурга. Об этом сообщается в социальных сетях.
Как утверждают очевидцы, всего было снесено 3 столба.
Кроме того, по пути иномарка задела прохожую. Помощь медиков женщине не потребовалась.
Ранее мы сообщили о том, что на Римского-Корсакова Lada Granta сбила 9-летнего мальчика.
Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Вероника Колдина)
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