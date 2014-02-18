Иномарка сбила подростка в Ломоносовском районе

Мальчик перебегал улицу вне зоны пешеходного перехода.

В воскресенье, 18 декабря, в посёлке Аннино Ломоносовского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась у дома №47-2 по Садовой улице. 18-летний житель Красного Села за рулём иномарки Дэу Ланос совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоне пешеходного перехода 16-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован с открытой раной верхнего века, ушибом локтя, в состоянии средней тяжести.

В отношении молодого водителя составлены административные протоколы, вынесено определение о возбуждении административного производства.

Ранее мы сообщили о том, что на Автовской улице произошло смертельное ДТП с пешеходом.

Фото: Piter.TV