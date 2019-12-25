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В Красносельском районе Hyundai Solaris сбил пешехода и завис на урне
Сегодня, 8:38
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В Красносельском районе Hyundai Solaris сбил пешехода и завис на урне

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С места ДТП госпитализировали одного пострадавшего.

Вечером вторника, 5 июля, на перекрёстке улиц Чекистов и Партизана Германа случилась авария, в ходе которой было задето несколько машин и пострадал пешеход. Об этом сообщил портал "Мегаполис" со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Hyundai Solaris. Он не пропустил другого автомобилиста при повороте, вылетел на тротуар, задев по пути расположившийся неподалёку Renault, и сбил пешехода. Закончилась поездка приземлением на урну.

Пострадавшего госпитализировали, водители авто не получили травм.

Ранее стали известны самые распространённые причины ДТП в Петербурге.

Фото: "Мегаполис" 

Теги: дтп, санкт-петербург, сбитый пешеход, урна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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