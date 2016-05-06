В ДТП на дороге "Санкт-Петербург – Ручьи" погиб водитель Volkswagen Golf

Пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Полицейскими проводится проверка по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 24 ноября, в 13:00 на 57 километре автодороги "Санкт-Петербург – Ручьи" в Ломоносовском районе неустановленный водитель (на вид 40 лет), управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двигавшимся автомобилем Audi А6 под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Volkswagen скончался на месте происшествия. Пострадали и два пассажира этого автомобиля – ребенок и взрослый, а также женщина-пассажир Audi. Все с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

Накануне в тройном ДТП на Мурманском шоссе пострадали отец и сын из Петербурга. Они вылетели через лобовое стекло.

Фото: МВД