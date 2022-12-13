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У петербуржца конфисковали Volkswagen Golf за пьяную езду
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У петербуржца конфисковали Volkswagen Golf за пьяную езду

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Также ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением права управления ТС на 2 года.

Петербуржец лишился личного автомобиля за езду в нетрезвом состоянии. Детали рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения).

Суд установил, что петербуржец, будучи подвергнутым в 2017 году административному наказанию за невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, 16 июля 2022 года управлял в состоянии опьянения автомобилем Volkswagen Golf и совершил ДТП на Кронштадтском шоссе.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления ТС на 2 года и конфискацией автомобиля в доход государства.

Фото: pxhere.com

Теги: volkswagen, volkswagen golf, пьяная езда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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