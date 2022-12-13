В Зеленогорске друг матери показывал 12-летней девочке половые органы и приставал к ней

Девочка сама позвонила в экстренные службы.

В Курортном районе Петербурга в полицию обратилась несовершеннолетняя и сообщила, что друг её матери показывал ей половые органы и приставал.

Как стало известно Piter.tv, вечером 24 апреля в Зеленогорске по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Узбекистана.

В полицию с заявлением обратилась 34-летняя мама девочки. В заявлении указано, что 24 апреля в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 22:00 мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке.

Фото: Piter.tv