В Зеленогорске друг матери показывал 12-летней девочке половые органы и приставал к ней

В Курортном районе Петербурга в полицию обратилась несовершеннолетняя и сообщила, что друг её матери показывал ей половые органы и приставал.
Как стало известно Piter.tv, вечером 24 апреля в Зеленогорске по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Узбекистана.
В полицию с заявлением обратилась 34-летняя мама девочки. В заявлении указано, что 24 апреля в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 22:00 мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери.
Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Ранее пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке.
Фото: Piter.tv
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