Дрифтер стал фигурантом уголовного дела за создание пробки в центре Петербурга

Мужчина является музыкантом и выступает в клубах города.

Дрифтер, который устроил пробку на улице Восстания 13 апреля, стал фигурантом уголовного дела. К ответственности также хотят привлечь его друзей, которые снимали заезд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следователи УМВД по Центральному району возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование движению транспортных средств". В ночь на 25 апреля трех мужчин задержали у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где они выступали.

Напомним, около 20 часов 29-летний уроженец Карелии решил подрифтовать в центре Петербурга. Из-за его действий на дороге образовался затор. Задержанный является рэп-исполнителем. Видео с дрифтом, полагают оперативники, могло лечь в основу клипа. Во время задержания мужчина извинился на камеру.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО