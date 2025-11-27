  1. Главная
Сегодня, 15:27
"Танцы" водителя BMW на дороге обернулись уголовным делом в Петербурге

Кроме того, молодого человека привлекли к административной ответственности.

В Петербурге 20-летний водитель BMW привлечен к уголовной ответственности за дерзкие "танцы" на дороге. Лихача выявили при мониторинге интернета сотрудники Госавтоинспекции, его засняли на видео очевидцы. 

Кроме того, молодого человека привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 12.14, ч. 1 ст. 12.1, ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. В отношении него возбуждено дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств). 

Мониторинг социальных сетей и анализ записей с камер видеонаблюдения позволяют оперативно выявлять и пресекать факты грубого нарушения ПДД, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что госавтоинспекторы Выборга пресекли опасное лихачество у жилого дома. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

